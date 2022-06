NAVO nodigt Finland en Zweden uit lid te worden en ondertekent protocollen voor toetreding

De NAVO-landen hebben beslist Finland en Zweden uit te nodigen om lid te worden en zijn het eens geworden om de toetredingsprotocollen te ondertekenen. Dat stellen de lidstaten in de gezamenlijke verklaring van de top.

“We herbevestigen ons engagement voor het opendeurbeleid van de NAVO”, staat in de verklaring. “Vandaag hebben we beslist Finland en Zweden uit te nodigen om leden van de NAVO te worden, en hebben we ingestemd om de toetredingsprotocollen te ondertekenen.”

De verklaring benadrukt nog dat het van vitaal belang is dat de “legitieme veiligheidsbezorgdheden van alle bondgenoten” worden aangepakt. “We verwelkomen het afsluiten van het trilaterale memorandum daarvoor tussen Turkije, Finland en Zweden”, klinkt het nog. “De veiligheid van Finland en Zweden is van direct belang voor de alliantie, ook tijdens het toetredingsproces.”

Historisch

Jens Stoltenberg, de topman van de verdragsorganisatie, sprak woensdag van een historische beslissing, een gevolg van het akkoord van dinsdagavond. Toen ondertekenden Turkije, Zweden en Finland een memorandum dat de weg vrijmaakte voor de beslissing van woensdag.

Naar aanleiding van de Russische oorlog in Oekraïne beslisten Finland en Zweden om het lidmaatschap bij de NAVO aan te vragen. Op 18 mei gaven ze dat verzoek officieel aan de NAVO-baas. Turkije was echter gekant tegen hun lidmaatschap. Hij beschuldigde beide landen ervan “terreurorganisaties” zoals de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, Syrisch-Koerdische militie YPG en de Gülenbeweging te steunen. Beschuldigingen die Stockholm en Helsinki van de hand wezen. Turkije eiste ook de uitlevering van verschillende mensen die in Turkije van terreur worden verdacht.