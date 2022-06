Douanier (58) die drugsbendes hielp opgepakt op zijn werk in de Antwerpse haven

Een 58-jarige douanier zit sinds dinsdag in de cel. Hij werd opgepakt nadat berichten uit Operatie Sky hadden getoond dat hij zijn functie misbruikt zou hebben. In een ander dossier werden ook acht mannen gearresteerd die bijna zeven ton cocaïne zouden hebben ingevoerd.

De arrestatie van de douanier en die van de acht vermeende drugssmokkelaars kaderen in twee onderzoeken die allebei voortkomen uit de kraak van de geëncrypteerde berichtendienst Sky ECC. Uit die berichten bleek dat de 58-jarige douanier zijn functie misbruikte en criminele organisaties hielp om partijen cocaïne het land binnen te krijgen via de haven van Antwerpen. Het parket wil niet in detail treden over de exacte functie van man, maar het zou om een douanier met heel wat bevoegdheden gaan. “De federale gerechtelijke politie (FGP) heeft de man dinsdag op zijn werk bij de diensten van douane in de haven van Antwerpen gearresteerd”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. Ondertussen werd de man aangehouden door de onderzoeksrechter, hij zal vrijdag voor de raadkamer verschijnen. De man is de derde medewerker van de FOD Financiën die na de kraak van Sky ECC verdacht wordt van corruptie. Eerder werd een medewerkster van de belastingsdienst opgepakt en ook een andere douanier, nota bene de schoonbroer van drugsbaas Abdelilah ‘Black’ E.M., werd al een tijd opgesloten in de gevangenis.

Dinsdag en woensdag viel de FGP binnen op nog twaalf adressen in Aartselaar, Antwerpen, Borsbeek, Deurne, Edegem, Hoboken, Kontich, Mortsel, Sint-Niklaas en Temse. “Acht mannen tussen 25 en 38 jaar werden gearresteerd”, zegt Aerts. Hun dossier staat (voorlopig) helemaal los van dat van de douanier.

Zeven ton cocaïne

De groep bestaat uit havenarbeiders en hun opdrachtgevers. De speurders konden een twintiger identificeren als de spil van de organisatie. “De 26-jarige hoofdverdachte heeft alle informatie rond de partijen verdovende middelen. Hij kan rekenen op de hulp van zijn broer (38) en neef (29)”, aldus Aerts. “De organisatie kon ook beroep doen op de hand- en spandiensten die geleverd werden door mensen die in de haven werkzaam zijn of waren.”

Volgens het parket was de organisatie betrokken bij negen feiten van invoer van ladingen cocaïne via de Waaslandhaven. Feiten die zich afspeelden tussen februari 2020 en maart 2021 (het moment waarop Operatie Sky losbarstte, red.). “In totaal is er sprake van 6.916 kilogram cocaïne, met een straatwaarde van 187 miljoen euro”, vertelt Aerts.

Honderdduizend euro cash

Het grootste deel van de drugs, ongeveer 5,6 ton, werd tijdens verschillende tussenkomsten onderschept door de douane. “Twee partijen konden in beslag genomen worden tijdens de livefase in het dossier Sky ECC, waarbij de speurders de gesprekken tussen criminelen konden meevolgen”, aldus Aerts.

Op 23 februari 2021 werd 303,94 kilogram cocaïne onderschept in een lading suiker, op 3 maart 2021 ging het om een partij van 719,59 kilogram cocaïne in een deklading auto’s. Beide inbeslagnames gebeurden op de containerterminal MPET aan kaai 1742 van het Deurganckdok in de Waaslandhaven.

719,59 kilogram cocaïne werd ontdekt bij een lading auto’s. — © parket antwerpen

Bij de huiszoekingen van deze week werd meer dan 100.000 euro cash in beslag genomen. De speurders vonden ook enkele cryptofoons, luxegoederen en luxekledij in beslag genomen. “Er werd verder ook nog beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen werden bevroren”, besluit Aerts.

320 dossiers

Sinds het kraken van Sky ECC werden bij de FGP in Antwerpen 320 dossiers geopend. Het gaat om 243 nieuwe onderzoeken die voortkomen uit de onderschepte berichten en om 77 onderzoeken die al liepen maar die aangevuld zijn met info uit Sky ECC. “Sinds 9 maart 2021 werden iets meer dan 160 aanhoudingsmandaten afgeleverd”, zegt Aerts. Omdat Sky ECC voor grote druk op de capaciteit van de FGP zorgt, werken sinds een tijd ook een twintigtal speurders van politiezone Antwerpen mee in gemengde teams met de FGP.