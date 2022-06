Gerecht laat vrouw die huisarts gijzelde onderzoeken door psychiater, dokter intussen weer aan het werk

A.B. uit Waregem, de 49-jarige vrouw die maandagavond haar huisarts een uur lang gegijzeld hield, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Er is ook een gerechtspsychiater aangesteld om de vrouw te onderzoeken. Huisarts Eva Roelant (32) uit Zulte is intussen weer aan het werk. “Al doe ik het nog wat rustig aan.”

Maandag in de late namiddag ging zij op huisbezoek bij A.B., een patiënte die ze al lang kent maar die ook al lang met psychische problemen kampt. De vrouw eiste medicatie van haar huisarts, maar toen die weigerde, werd ze agressief. Eerst sneed ze zichzelf met een mes en keerde zich later ook tegen dokter Eva. Ze hield haar een uur lang gegijzeld en sloeg haar met een stok toen ze probeerde te ontsnappen.

De politie moest haar komen bevrijden. Zodra dat gelukt was, verschanste A.B. zich nog lange tijd in haar woning in de Pelikaanstraat. Er moest een Bijzonder Bijstandsteam van de politie komen dat een raam insloeg en zo de woning kon betreden en de vrouw arresteren.

Dokter weer aan de slag

Dokter Eva Roelant kwam met de schrik vrij. “Fysiek ben ik wel in orde”, verklaarde ze. Twee dagen na de feiten is Eva weer aan het werk in haar praktijk in Waregem. “Ik heb een eenmanspraktijk, ik kan moeilijk anders. Ik doe het wel nog wat rustig aan. Verder ga ik liever niet in op wat er met mij gebeurd is, eigenlijk valt dit zelfs onder mijn beroepsgeheim.”