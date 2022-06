NAVO neemt strategisch concept aan over China en Rusland: “Meest belangrijke en directe dreiging”

Op de NAVO-top in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben de regeringsleiders en staatshoofden van de 30 lidstaten het nieuwe strategisch concept aangenomen. Daarin wordt China voor het eerst vermeld: het land daagt “onze belangen, veiligheid en waarden” uit, klinkt het. Rusland op zijn beurt is de “belangrijkste en meest directe dreiging”.

China hanteert volgens het concept een “breed gamma aan politieke, economische en militaire instrumenten” om zijn globale voetafdruk te vergroten en macht uit te stralen, terwijl het land vaag blijft over de strategie, intenties en de militaire opbouw.

Nog volgens de NAVO zijn Chinese hybride en cyberoperaties, net als opruiende retoriek en desinformatie gericht op bondgenoten en schaden die de veiligheid van de alliantie. De verdragsorganisatie oordeelt dat Peking belangrijke technologische en industriële sectoren wil controleren, net als belangrijke infrastructuur, strategische voorraden en toeleveringsketen.

Partnerschap

Het strategische concept stelt ook nog dat China en Rusland een “vergrotend strategisch partnerschap” hebben en dat de “elkaar versterkende pogingen” om de internationale, op rechten gebaseerde orde te ondergraven, ingaan tegen de waarden en belangen van de NAVO-landen.

Tegelijk houdt de verdragsorganisatie de deur open voor dialoog. “We blijven bereid tot constructief overleg”, klinkt het. “Ook om wederzijdse transparantie op te bouwen.”

De NAVO zegt te zullen samenwerken om de “systematische uitdagingen” van China voor de Europees-Atlantische veiligheid aan te pakken en om te verzekeren dat de NAVO de veiligheid van de bondgenoten kan verzekeren.

Rusland

Het nieuw strategisch concept dat de NAVO-landen hebben aangenomen, noemt Rusland dan weer “de meest belangrijke en directe bedreiging voor de veiligheid van de bondgenoten en voor de vrede en stabiliteit in de Europees-Atlantische zone”. Hoewel de verdragsorganisatie zegt Rusland niet als een partner te kunnen beschouwen, wil de NAVO communicatiekanalen met Moskou open houden.

Volgens het concept, een blauwdruk voor het beleid met de doelen en taken voor de komende tien jaar, probeert Rusland invloedssferen op te richten en op allerlei manieren zoals agressie en annexatie, controle te verkrijgen.

Geen confrontatie

De NAVO zegt geen confrontatie te zoeken en geen bedreiging voor de Russen te vormen. “We zullen blijven antwoorden op de Russische bedreigingen en vijandige daden in een verenigde en verantwoordelijke manier”, meldt het concept. De NAVO zal de afschrikking en defensie van alle bondgenoten gevoelig verhogen.

“In het licht van zijn vijandige beleid en vijandige daden, kunnen we Rusland niet beschouwen als onze partner”, klinkt het nog. “Wel blijven we bereid om communicatiekanalen met Mosko open te houden om risico’s te beheren en verzachten, escalatie te vermijden en transparantie te verhogen.” De alliantie wil stabiliteit en voorspelbaarheid in het Europees-Atlantisch gebied en tussen de NAVO en Rusland.

Een verandering in de betrekking is gekoppeld aan de stopzetting van het “agressief gedrag” van Rusland, dat zich ook volledig aan het internationaal recht moet houden, klinkt het nog.