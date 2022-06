Gewezen manager van Le Pain Quotidien ensceneert overval en rooft zelf kluis leeg: “13.485 euro in eigen zak gestoken”

R.H., de voormalige manager van bakkerij en eetgelegenheid Le Pain Quotidien in Mechelen, riskeert een celstraf van achttien maanden en een boete van 1.600 euro omdat hij een overval heeft geënsceneerd. De man zei overvallen te zijn, maar in werkelijkheid had hij geld uit de kluis in eigen zak gestoken in plaats van het naar de bank te brengen.

De feiten dateren al van mei 2019 maar kwamen pas nu voor de rechtbank omdat het lange tijd duurde vooraleer R.H. kon worden aangetroffen voor een verhoor. De man had destijds aangifte gedaan bij de politie dat hij slachtoffer was geworden van een overval. Op het moment dat hij de kluis had leeggemaakt en het geld naar de bank zou gebracht hebben, was hij naar eigen zeggen overvallen.

Ontslagen

“Uiteraard startte de politie onmiddellijk met een grondig onderzoek en werden onder meer de beelden van de bewakingscamera’s grondig bestudeerd. Heel snel werd duidelijk dat er geen sprake was van een diefstal met geweld. Op de camerabeelden was hij in alle rust en kalmte te zien. Hij heeft het geld uit de kluis genomen en in eigen zak gestoken”, zei de openbare aanklager. “De overval was dus verzonnen. Meneer H. is door zijn werkgever dan ook ontslagen. Er waren bovendien al langer vermoedens dat hij geld voor zichzelf hield. Ooit was er een tekort van 7.800 euro. Dat geld is later door collega’s bijgelegd om te vermijden dat er iemand zou ontslagen worden.”

Kat gestuurd

Vrij kort na de vaststelling dat de overval verzonnen was, werd R.H. door de politie uitgenodigd voor een verhoor. “Maar daar ging hij niet op in. Hij stuurde zijn kat naar de politie. Daarom werd meneer geseind en hij kon uiteindelijk in mei 2021 - twee jaar na de feiten - worden aangetroffen en verhoord worden.”

Een collega van R.H. gaf toe dat hij samen met zijn manager het geld uit de kluis had gehaald, maar dat de manager nadien alleen naar bank was vertrokken. R.H., die al veertien veroordelingen op zijn strafblad heeft staan, daagde woensdag niet op voor zijn proces, waardoor de zaak bij verstek werd behandeld.

Het Openaar Ministerie eiste achttien maanden cel en een boete van 1.600 euro, allebei effectief. Le Pain Quotidien stelde zich burgerlijke partij om het gestolen geld te kunnen recupereren. Vonnis valt op 31 augustus.