Sven Mary zal Salah Abdeslam niet verdedigen op proces over aanslagen in Brussel

Advocaat Sven Mary (50) zal Salah Abdeslam (32) niet verdedigen op het assisenproces over de terreuraanslagen van 2016 in Brussel, dat in het najaar van start gaat en zes tot negen maanden zal duren. Dat heeft hij woensdag gezegd aan Sudinfo.

De strafpleiter was de eerste advocaat van Salah Abdeslam, het enige overlevende lid van het terreurcommando van de aanslagen in Parijs in 2015. Hij wordt ook vervolgd voor de terreuraanslagen in Brussel in 2016. Het assisenproces in Brussel zal volgens de planning op 10 oktober van start gaan in de oude NAVO-gebouwen en buigt zich over de feiten van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro, waarbij 32 doden en 430 gewonden vielen.

“Ik heb twee weken doorgebracht in de NAVO-gebouwen voor een assisenproces. Dat beschouwde ik als een test”, legt Mary uit. “Dat heeft tien dagen geduurd. Eerlijk gezegd, ik zie mezelf er geen tien maanden doorbrengen vanaf september. Die plek is niet geschikt voor een rechtszaak.”

Niet uitbesteden

De advocaat vertelt ook dat hij verwacht wordt bij andere zaken en dat werk kan hij niet uitbesteden. “Bovendien heeft hij (Salah Abdeslam, nvdr) zijn Parijse advocaat gekozen die volgens mij naar Brussel zal komen en hier een team zal vormen. Ik zal daar geen deel van uitmaken”, zei hij aan radiozender La Première.

Salah Abdeslam kent vandaag/woensdag zijn straf voor zijn rol in de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, na een proces dat tien maanden heeft geduurd.