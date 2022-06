Motorboot vat vuur op de Leie, schipper springt op tijd in het water

Een motorboot heeft woensdagmorgen vuur gevat op de Leie tussen Harelbeke en Kuurne. De schipper kon ontkomen. De boot zelf is onbruikbaar. Het vaartuig was op weg voor herstelling.

De schipper voer tussen de brug over de R8 en de Kuurnse jachthaven. Daar vatte zijn boot om nog onbekende reden vuur. De man kon ontkomen aan de brand door in het water te springen. Hij bleef ongedeerd. De eerste bluswerken werden aangevat aan de kant Harelbeke, maar toen de boot afdreef, kwam de Kuurnse brandweer in actie.

Dikke rookwolk

Door de nog aanwezige benzine en het polyester waaruit de boot is gemaakt, had de brandweer het vuur niet onmiddellijk onder controle. Het vuur ging ook gepaard met een dikke rookwolk. Na de bluswerken zonk het vaartuig. Demar Marine uit Kuurne, waar de boot naartoe ging voor herstelling, kon het vaartuig lokaliseren en ophalen.

De schipper kreeg verzorging maar moest niet naar het ziekenhuis. Hij zou voor alle veiligheid nog zijn huisarts raadplegen. Op hetzelfde moment moest de brandweer nog twee andere interventies uitvoeren.