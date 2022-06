Na Anderlecht gaat ook Standard voor de bijl: STVV klopt Rouches in potig oefenduel

Vier dagen na de winst tegen Anderlecht heeft STVV ook Standard over de knie gelegd in een oefenduel. Koita voor en Kagawa na de rust zorgden voor de Truiense doelpunten.

Op de zonovergoten Académie van de Rouches nam STVV meteen de bovenhand. Standard speelde nog maar haar tweede oefenpartij van de voorbereiding terwijl de Kanaries al hun vierde duel afhaspelden. Dat liet zich merken in het spelbeeld. De bal ging vlot van voet naar voet bij de bezoekers, die echter weinig grote kansen bij elkaar gevoetbald kregen.

In een eerste helft die doorspekt was met stevige overtredingen kon Standard twee keer dreigen: eerst had Coppens een goede save in huis op een poging van Avenatti, wat later deed Dragus te weinig met een open schietkans. Aan de overzijde dreigde Koita met een ‘zwabberbal’ die doelman Henkinet met enige moeite van onder de deklat graaide.

Rake pegel Koita

Op slag van rust trof Koita wel raak, en hoe! Na een overtreding van Dragus op Bocat op de rand van de zestien krulde de kwieke winger de vrijschop heerlijk over de muur, ver buiten het bereik van Henkinet. 0-1 was ook de ruststand.

© BELGA

Op het uur gooide Standard-coach Deila een volledig nieuw en jeugdig elftal voor de leeuwen. Dat veranderde weinig aan het spelbeeld. STVV verdubbelde de score na een goede interceptie van Boya, die Kagawa voor doel afzonderde. Nekadio liep de Japanse spelverdeler knullig omver, ref Bert Put wees naar de stip: strafschop. Kagawa zette zich zelf achter de bal en nam Bodart met een fantasietje te grazen: 0-2.

In het laatste halfuur kabbelde de wedstrijd zonder al te veel actie richting zijn einde. Het enige wapenfeit van de Rouches in de tweede helft werd een vrijschop van Cafaro, die STVV-doelman Schmidt tot een goede redding dwong. Aan de overzijde trof de ingevallen Delorge nog de paal met een afstandsschot.

STANDARD: Henkinet – Dewaele, Ngoy, Sissako, Calut - Balikwisha, Van Damme, Raskin - Avenatti, Dragus.

STANDARD (NA 60’): Bodart – Mawete, Nekadio, Bokadi, Pavlovic – Vankerkhoven, Kuavita, Behti – Ntelo, Emond, Cafaro.

STVV: Coppens – Koita, Janssens, Leistner, Al-Dakhil, Bocat - Konaté, Boya, Van Dessel – Kaya, Kagawa.

VERVANGINGEN: 46’ Coppens door Schmidt; 56’ Konaté door Dumont; 63’ Koita door Delorge; 70’ Janssens door Hashioka; 73’ Boya door Van Helden; 73’ Kaya door Librici; 85’ Van Dessel door Smets; 90’ Kagawa door De Vos.

DOELPUNTEN: 43’ Koita 0-1; 63’ Kagawa (strafschop) 0-2.

SCHEIDSRECHTER: Bert Put.