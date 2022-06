Waarom Manchester United Frenkie De Jong nodig heeft: meer kansen, minder geklungel

Al weken hangt de transfer van Frenkie De Jong (25) naar Manchester United in de lucht, nu lijkt er eindelijk een doorbraak te komen. United moet in totaal meer dan 80 miljoen euro ophoesten voor de middenvelder, maar lijkt toch vooral de grote winnaar in dit verhaal te worden. Want De Jong kan een hoop problemen oplossen in het elftal van kersvers trainer Erik Ten Hag.

Dat Frenkie De Jong kan voetballen, staat buiten kijf. Hij demonstreerde dat nog niet zo lang geleden tegen de Rode Duivels. “De Jong brengt extra kwaliteiten met zich mee, daar hoeven we niet over te discussiëren”, liet bondscoach Van Gaal weten op de persconferentie na die wedstrijd. “Daarom is hij voor mij zelfs 112 miljoen euro waard.”

Ook tegen de Belgen heerste De Jong — © EPA-EFE

Barcelona geen onverdeeld succes

Die kwaliteiten van De Jong worden vooral duidelijk wanneer hij de bal aan zijn voeten heeft. Dan blijkt wat een balvirtuoos de Nederlander is. Met zijn dribbels is hij vaak onhoudbaar voor tegenstanders, met zijn uitstekende passing weet hij als geen ander ploegmaats vrij te spelen.

Het is dan ook niet zo gek dat Manchester United nu lonkt. Ook omdat kersvers trainer Erik Ten Hag nog goede herinnering heeft aan de spelverdeler. Bij Ajax veroverden de Nederlanders nog samen de harten van vele voetballiefhebbers met hun spektakelvoetbal in de Champions League.

In Barcelona kreeg De Jong nog vaak kritiek op zijn prestaties — © ISOPIX

De Jong verliet Ajax en Ten Hag drie jaar geleden nog en trok voor 86 miljoen euro naar Barcelona. Maar daar brak de Nederlander nooit helemaal door. Hij wisselde goede wedstrijden te vaak af met minder goede en dat leverde hem dan ook de nodige kritiek op. Barça staat nu open voor een transfer, al heeft dat ook veel te maken met de economische situatie van de club en met Pedri, Gavi en Nico, die al klaar staan om De Jong te vervangen.

Ideale match met Manchester United

Een transfer dringt zich aan, en dan is het niet zo gek dat Manchester United geïnteresseerd is. Vooral omdat De Jong alle kwaliteiten heeft waar United naar op zoek is. Hij brengt een hoop creativiteit met zich mee, op een plek waar United dat erg nodig heeft.

Want Manchester United mag met Harry Maguire en Raphaël Varane - op een goede dag - dan wel degelijke verdedigers hebben, geweldige voetballers zijn het niet. Creativiteit achterin was het voorbije seizoen dan ook een groot probleem op Old Trafford. En laat Frenkie De Jong net daar in uitblinken.

Frenkie De Jong brak helemaal door bij Ajax in de Champions League — © AFP

Oplossing voor voetballende problemen United

De Jong weet als geen ander hoe de opbouw van achterin te verzorgen. Als middenvelder zakt hij graag diep uit, tussen de twee centrale verdedigers, om van daar het spel te verdelen. Zo creëert De Jong ook erg veel kansen, wat dit seizoen nog te vaak een probleem bleek op Old Trafford.

En vooral kan De Jong het voetballende geklungel van de United-verdedigers maskeren. Met hem erbij hoeven die niet meer in te dribbelen naar het middenveld of moeilijke crosspasses te geven. Ze kunnen dan die bal eenvoudig bij de Nederlander inleveren. Zo zal United niet enkel meer kansen creëren, maar er ook minder weggeven door balverlies achterin.

Op die manier kan Manchester United weer dichter komen bij de absolute top. Dit seizoen eindigde United nog zesde, op 35 punten van stadsgenoot en landskampioen Manchester City. De transfer van De Jong zal deze kloof niet overbruggen, maar misschien wel verkleinen.