ABVV stapt uit werkgelegenheidsakkoord met Vlaamse regering

In maart sloten de sociale partners binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een akkoord om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Daarna begon een onderhandeling met de regering om de nodige budgetten te voorzien. Die onderhandeling heeft intussen tot een akkoord geleid, zonder de Vlaamse socialistische vakbond.

In hun onderlinge akkoord hadden de sociale partners een veertigtal maatregelen naar voren geschoven om de krapte op de arbeidsmarkt aan te passen. Het ging onder meer om initiatieven om herintreders aan te trekken, om opleiding sterker aan te moedigen en om in te zetten op werkbaar werk. Er waren ook meer mogelijkheden voor interregionale mobiliteit en economische migratie voorzien.

Gebrek aan budget

Het onderhandelde akkoord met de Vlaamse regering sluit heel nauw aan bij het akkoord uit maart, laat de SERV weten. Het Vlaamse ABVV heeft een andere mening. De vakbond betreurt het gebrek aan budget, de tijdelijkheid van de initiatieven en het onevenwicht tussen maatregelen voor werkgevers versus werknemers.

“Wel een RSZ-korting voor werkgevers die langdurig werkzoekenden aanwerven, maar geen inkomensondersteunende premie voor werknemers die van een zware naar een lichte job met minder loon overschakelen om niet uit te vallen”, zegt algemeen secretaris Caroline Copers. “Het is symbolisch voor de aanpassingen die de Vlaamse regering deed aan het werkgelegenheidsakkoord dat de sociale partners eind maart voorlegden. Dit akkoord, waarin de sociale partners de noden van zowel werkgevers als werknemers vertaalden, veranderde in de onderhandeling met de Vlaamse regering in een document waarin niet langer de problemen van werknemers, maar vooral de economie centraal staat.”