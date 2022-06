Iconische ‘kevertjes’ te koop: Bellewaerde veilt vijf wagonnetjes voor Think Pink, ook 25.000 roze eendjes te adopteren

Vanaf 1 juli kan iedereen bieden op wagonnetjes van de ‘kevertjes’, die op het einde van dit seizoen na meer dan veertig jaar definitief van de rails worden gehaald in het Ieperse Bellewaerde Park. De opbrengst gaat naar de nationale borstkankerorganisatie Think Pink, die haar vijftienjarig bestaan mag vieren in het park.

“We doen dat in het eerste weekend van oktober, de borstkankermaand”, zegt Mieke Deprez, campagnemanager bij Think Pink. Bellewaerde kleurt dan roze en stelt het park gratis ter beschikking van de borstkankerorganisatie. Op vrijdag wordt al de Race for the Cure georganiseerd.

“Dat is het grootste sportevenement in Europa ter ondersteuning van de strijd tegen borstkanker en brengt lotgenoten, familie, vrienden en sympathisanten samen voor een wandeling van drie kilometer en loop van vijf kilometer in de unieke setting en sfeer van dit park”, aldus Deprez. “Er staan drie shifts en een kids run op het programma.”

25.000 eendjes

Wie op 1 en 2 oktober het park bezoekt, krijgt een roze lintje en een voordelig tarief. “We willen lotgenoten en hun omgeving een zorgeloze dag bezorgen met avontuur en plezier, zodat ze samen authentieke en onvergetelijke momenten mogen beleven”, zegt parkdirecteur Stefaan Lemey.

Bellewaerde belooft in het feestweekend één euro per verkocht ticket aan Think Pink. “We hopen op tienduizend bezoekers per dag en dus een totale gift van twintigduizend euro op basis van de ticketverkoop”, stelt Lemey.

Maar dat beoogd bedrag kan nog fors aangroeien. Deze zomer kan elke bezoeker roze badeendjes adopteren uit een totaal van 25.000. Een eendje kost twee euro. In september ‘racen’ alle eendjes door de lazy river van Bellewaerde Aquapark. De eerste honderd eendjes, die over de eindmeet dobberen, vallen in de prijzen. Ook hier gaat de opbrengst integraal naar Think Pink. (Lees verder onder de foto)

Deze 25.000 badeendjes wachten op adoptie. — © Thijs Pattyn

Opmerkelijk: ook de ‘kevertjes’, die dit seizoen aan hun laatste rondjes bezig zijn in het park, moeten geld opleveren. Vanaf 1 juli kan iedereen bieden op vijf van de twintig wagonnetjes via online veilingplatformen. “Wie een exclusieve eyecatcher wil, kan deelnemen.”

Wat er met de overige wagonnetjes gebeurt, is nog niet duidelijk. Een aantal zou vertrekken naar een zusterpark met een gelijkaardige Keverbaan.

Think Pink is het derde goede doel, waarvoor Bellewaerde zich blijvend wil engageren. “Met giften, acties en evenementen steunen we al twee goede doelen: KLOEN, een vzw voor zieke kinderen, en het Fonds Vakantie Voor Iedereen, dat kwetsbare mensen en gezinnen in armoede de kans geeft op vakantie of daguitstap.” (Lees verder onder de foto)

Vijf van de wagens worden verkocht. — © Thijs Pattyn

Deprez is het park dankbaar. “Want de realiteit rond borstkanker blijft bikkelhard: in ons land is dit de meest voorkomende kanker onder vrouwen”, zegt ze. “Een op acht Belgen krijgt elk jaar de diagnose, onder wie een op honderd mannen. Een op drie vrouwen laat zich nog niet screenen. Dat moet beter. De steun van Bellewaerde en andere giften blijven welkom: wij hebben geen subsidies, omdat we zo onafhankelijk mogelijk willen werken. Met alle giften gaan we verder informeren en sensibiliseren, patiëntenrechten verdedigen, onderzoek en zorg- en nazorgprojecten financieren. Bovenop de welgekomen steun kunnen lotgenoten in dit park even hun harde realiteit vergeten tijdens ons feestweekend.”