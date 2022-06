Ruud Vormer voorkomt nederlaag in tweede oefenduel van Club Brugge, verloren zoon Sowah krijgt minuten tegen Lierse

Carl Hoefkens stelde een mix van jong talent en nieuwkomers samen in zijn tweede match als T1 van Club Brugge. De eerste won hij met gemak van amateurploeg Thes Sport, maar Lierse bewees uit ander hout gesneden te zijn. Het bood meteen tegenstand en kwam via een mooi doelpunt van Schouterden op voorsprong. Opvallend: in het begin liet Hoefkens assistent De Mil het coachwerk doen, maar na de achterstand begon hij zich meer te moeien met het spel.

Club probeerde met Meijer op de linkerflank voor dreiging te zorgen. De Nederlander lijkt fysiek paraat te zijn en beschikt over heel wat loopvermogen. De blauw-zwarte dreiging in de eerste helft was mager. Het vizier van Jutgla, in de oefenmatch tegen Thes Sport nog goed voor twee doelpunten, stond deze keer niet op scherp. De Spanjaard kreeg in het begin een reuzenkans, maar verzilverde die niet.

De ploeg van Club in de tweede helft eiste het balbezit meer op, maar de Pallieters gaven zich niet gewonnen. Het verdedigde haar voorsprong op een volwassen wijze, maar op een kopbal van Vormer moest de geel-zwarte verdediging toch plooien. De eindstand is een weerspiegeling van het wedstrijdverloop.

Beerschot is zaterdag de volgende oefenpartner van de landskampioen.

Club Brugge: Eerste helft: Shinton, N’Soki, Otasowie, Meijer, Sowah, Balanta, Sabbe, Spileers, Audoor, Sandra, Jutgla. Tweede helft: Shinton, Mata, Hautekiet, Sylla, De Roeve, Mbamba, Ricca, Vormer, Servais, Nusa (76’ Diawara), Talbi (76’ Vermant)

Doelpunten: 15’ Schouterden 0-1, 82’ Vormer 1-1