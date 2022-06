Rivieren verdampen, bossen branden en het kwik klimt vlot voorbij 40 graden. In Zuid-Europa is het al wekenlang heet, heter, heetst. Maar wat betekent het voor het toerisme als zulk extreem weer de komende jaren aanhoudt? Vliegen we nog naar het zuiden om te gaan bakken en braden? Of wordt de Costa del Noordzee de populairste zomerse parel?