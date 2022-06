Parlementaire commissie onderzoekt mogelijke misleiding van Boris Johnson over partygate

Een speciale commissie van het Britse parlement is woensdag een onderzoek gestart naar vermeende leugens van premier Boris Johnson rond de ‘partygate-affaire’. De commissie wil achterhalen of Johnson het parlement bewust heeft misleid door eerder mee te delen dat bij overheidsfeestjes en -borrels tijdens coronalockdowns geen regels zijn overtreden. De politie heeft daar later meer dan honderd boetes voor uitgedeeld.

De 71-jarige Harriet Harman van oppositiepartij Labour zal het onderzoek leiden. Zij is het langstzittende vrouwelijke parlementslid. Woensdag maakte de zevenkoppige commissie bekend hoe ze het onderzoek wil gaan uitvoeren. Zo kunnen degenen die bewijs willen aanleveren, bijvoorbeeld Downing Street-medewerkers, dat (anoniem) tot 29 juli doen.

Mogelijk worden Johnson, zijn vrouw Carrie en hooggeplaatste adviseurs ook gevraagd om informatie te overhandigen. Ook zal nog bepaald worden of er verhoren achter gesloten deuren of in het openbaar gaan plaatsvinden. Het eindrapport zou in het najaar volgen.

Onder vuur

Johnson ligt vanwege ‘partygate’ al geruime tijd onder vuur, ook in zijn eigen partij. Hij overleefde recentelijk nipt een vertrouwensstemming. Volgens de huidige regels is het nu een jaar lang niet mogelijk om een motie van wantrouwen in te dienen. Momenteel heerst discussie in Londen over een mogelijke wijziging van deze regels.

Voor een van de feestjes is de Britse premier zelf beboet. Het parlement misleiden wordt in het Verenigd Koninkrijk beschouwd als een reden om af te treden.