Achtjarig Oostenrijks meisje valt voor tweede keer in vier dagen tijd uit raam

Een achtjarig meisje is in Oostenrijk voor de tweede keer in amper vier dagen tijd uit het raam gevallen.

Het meisje was volgens de politie op de vensterbank van een flat op de eerste verdieping geklommen, waarna het vier meter naar beneden viel en op een afsluiting terechtkwam. Het kind raakte daarbij gewond.

Zondag merkte een attente automobilist hoe het meisje zich met haar laatste krachtsinspanningen vasthield aan de vensterbank. De 41-jarige spurtte naar het huis in Linz en kwam nog op tijd om het kind op te vangen.

De 34-jarige moeder, die op het moment van het voorval in het huis aanwezig was, had niets in de gaten.