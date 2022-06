Romelu Lukaku en toekomstige RSCA-spits Sebastiano Esposito lopen elkaar tegen het lijf bij Inter: “Ik wil spelen”

Romelu Lukaku (29) en Sebastiano Esposito (19) zijn elkaar woensdag tegen het lijf gelopen op het hoofdkwartier van Inter. Lukaku was er (voor een dagje) om zijn transfer naar Inter te officialiseren, Esposito was er dan weer om wat zaken te regelen vooraleer hij verhuurd wordt aan Anderlecht.

Lukaku en Esposito kennen elkaar nog van bij Inter. Ze hebben een connectie, want Lukaku gaf eind 2019 de toen 17-jarige Esposito de kans om zijn eerste goal ooit te maken voor Inter door een penalty af te staan. Ook in de aanstaande transfer van Esposito naar Anderlecht zou Lukaku zijn rol gespeeld hebben.

Woensdag ontmoetten de twee spitsen elkaar toevallig op de club. Esposito deelde een foto op Instagram:

© Instagram Sebastiano Esposito

Esposito: “Ik wil niet wachten, ik wil spelen”

“Ik ben nog jong, maar ik wil niet wachten, ik wil spelen”, zei Esposito aan enkele Italiaanse journalisten. “Dat zou ik het liefst in Italië doen, maar ik denk dat ik een tweede avontuur in het buitenland ga beleven. Het doel is zeker om nadien terug te keren naar Inter.”

“Lukaku? Ik had niet verwacht dat we elkaar zouden ontmoeten”, vertelde Esposito ook nog. We hebben een halfuur gesproken en ik was heel blij om hem te zien.”

Begin deze week was Esposito al in België om de medische testen voor zijn transfer naar Anderlecht af te leggen. Officieel is die transfer echter nog niet, maar dat komt in de komende dagen vermoedelijk allemaal in orde.