Twee opgepakte Belgen blijken toch niets te maken met juwelenroof op kunstbeurs Tefaf en zijn vrijgelaten

Het duo, 22 en 26 jaar oud, is dinsdag in de boeien geslagen nadat ze zich verdacht gedroegen bij de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht. Daar hadden de Franstalige Belgen hun auto geparkeerd en waren ze uitgestapt. Op dat moment voerden opsporingsdiensten een klopjacht op criminelen die juwelier Symbolic & Chase op kunstbeurs TEFAF met veel geweld hadden beroofd.

De twee zijn dinsdagavond urenlang aan de tand gevoeld, maar niets duidde op daadwerkelijke betrokkenheid bij de juwelendiefstal, zeggen advocaten Serge Weening en Stijn van Merm nu.

Dat betekent dat de daders voorlopig spoorloos zijn. De politie had nochtans gehoopt dat ze met de twee Belgen ook de rest van de bende snel zou kunnen oprollen.

Bij de overval is een zeer grote buit gemaakt. Daders gingen onder meer met diamant aan de haal.

