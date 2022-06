President Biden kondigde in de rand van de NAVO-top in Madrid aan dat de VS aanzienlijke militaire versterkingen stuurt naar Europa. Zowel ter land, ter zee als in de lucht. Hoofddoel is potentiële vijanden – lees: Rusland – af te schrikken. “Het begin van de Europeanisering van de NAVO?”, vraagt defensiespecialist professor Sven Biscop zich luidop af.