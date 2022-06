Universiteit Antwerpen schorst twee medewerkers na uitspraken over joden en Marokkanen

Via een interne mail laat de Universiteit Antwerpen weten dat ze de twee medewerkers - die eind mei krasse uitspraken deden over joden en Marokkanen - per onmiddellijk schorsen. Die beslissing komt er nadat stiekem gemaakte videobeelden van een gesprek tussen de twee medewerkers twee weken geleden op de sociale media terechtkwamen.