Huiszoekingen in huis waar vermiste Natacha de Crombrugghe laatst gezien werd:“Eindelijk wordt er opnieuw serieus gezocht”

Volgens de lokale peruviaanse krant La Republica wordt er opnieuw druk gezocht naar de vermiste Natacha de Crombrugghe (28). De jonge vrouw uit het Brusselse Linkebeek verdween op 24 januari en sindsdien ontbreek elk spoor. “Eindelijk komt er terug schot in de zaak”, reageert de moeder van Natacha die samen met haar man in Peru verblijft om het onderzoek op de voet te kunnen volgen.

Volgens La Republica vinden momenteel huiszoekingen plaats in Cabanaconde waar de vermiste juriste voor het laatst gezien werd. Ze zou daar de avond van haar verdwijning nog naar een feestje gegaan zijn. Ook in de Colca-kloof wordt druk verder gezocht naar een lichaam. De onderzoeksteams gaan er ondertussen van uit dat ze Natacha niet meer levend zullen terugvinden. Hierbij lijken ze nog steeds met verschillende pistes rekening te houden, gaande van een ongelukkige val tijdens haar wandeltocht tot een misdrijf waarbij ze in handen zou gevallen zijn van criminelen.

Lichaam nog niet gevonden

De ouders van Natacha die begin april opnieuw naar Peru afreisden in de overtuiging hun dochter te vinden, zijn tevreden dat er opnieuw druk gezocht wordt. “Het lichaam van onze dochter werd nog niet gevonden”, reageren ze. “In Peru verdwijnen jaarlijks vierduizend vrouwen. Het is een gekend probleem hier. Wij hopen dat de verdwijning van onze dochter hier dingen in beweging zal zetten.”

Eerder werden al kilometers aan wandelpaden onderzocht met reddingswerkers zonder resultaat. Door de hevige regenval en de aardbevingen moesten zoektochten meermaals worden stilgelegd. In het hostel waar Natacha verbleef werd ook sporenonderzoek gedaan om een eventuele criminele piste uit te kunnen sluiten. Het meisje is ondertussen al vijf maanden spoorloos.

Op 22 mei werd in Brussel en Peru nog een mars van de hoop georganiseerd voor Natacha.