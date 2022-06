Zulte Waregem en Charleroi houden elkaar in evenwicht in potige oefenpot

Zulte Waregem en Charleroi hebben in een potige oefenwedstrijd 1-1-gelijkgespeeld. De eerste helft was voor de Carolo’s nadat Morioka zijn ploeg snel op voorsprong gebracht had. In de tweede helft was het overwicht dan weer voor Essevee, waar Vossen vanop de stip voor een verdiende gelijkmaker zorgde.

Met Charleroi kreeg Essevee voor het eerst in deze voorbereiding een waardige tegenstander tegenover zich. Zulte Waregem had tot dusver al mooie dingen laten zien tegen amateurteams, maar een ploeg uit 1A was duidelijk andere koek. Dat bleek al na twee minuten, want bij de eerste de beste aanval kreeg Morioka te veel tijd en ruimte en, waardoor de Japanner de bal fraai achter Bostyn kon wegleggen.

Ook na de openingsgoal bleef Charleroi de betere ploeg en via Heymans dreigden de Carolo’s ook een tweede keer. Zijn kopbal ging echter over. Langzamerhand herstelde Essevee wel het evenwicht en na twintig minuten kon het ook een eerste keer dreigen: Sylla kon net niet voldoende bij een voorzet van Ciranni. Het bleek echter een zeldzame opflakkering van de thuisploeg, want hoewel het in de opbouw de bal kreeg van de Charleroi, stapelde Essevee bij de minste druk de slordigheden op.

Toch stond het halverwege de eerste helft bijna 1-1. Lopez nam een voorzet goed op de slof, maar zijn poging spatte uiteen tegen de deklat. Ei zo na maakte Tchatchoua er aan de overkant wel meteen daarna 0-2 van, maar ook zijn poging raakte het doelkader. Nadien werd het ook bij de bezoekers allemaal wat minder. De mogelijkheden lagen er wel, maar tot uitgespeelde kansen kwamen de Carolo’s niet meer.

Charleroi-coach Edward Still wisselde nagenoeg zijn volledige team en daar kon Essevee snel van profiteren. Jelle Vossen mikte eerst nog recht op Delavallée, maar even later mocht hij vanop de stip aanleggen na een fout van de ingevallen Dalle Molle op Drambaiev. Vossen faalde niet en hing de bordjes in evenwicht. Het was het signaal voor Essevee om toch wat meer door te duwen met enkele kansen tot gevolg. Op het uur voerde Essevee-coach Mbaye Leye dan op zijn beurt zes vervangingen door, wat de flow opnieuw uit de wedstrijd haalde.

Bij het ingaan van de laatste twintig minuten leek Essevee wel opnieuw zijn betere elan te vinden. Zo was er een uitstekende parade nodig van Delavallée om Derijck van de 2-1 te houden en kwam Gano een teen tekort om een voorzet van Novatus Miroshi - de Tanzaniaanse middenvelder die pas gisteren voorgesteld werd - in doel te verlengen. Diezelfde Gano mikte een minuut later nog een huizenhoge kans huizenhoog over, nadat eerder Tambedou, Braem en Thiam niet voorbij Delavallée geraakten. Aan de overkant plaatste Petkevicius de bal oog in oog met Bostyn naast. Gescoord werd er uiteindelijk niet meer, waardoor deze oefenpot uiteindelijk geen winnaar kende.

Zulte Waregem: Bostyn, Ciranni (81’ Harinck) , Derijck (75’ Thiam), Lopez (60’ Willen), Drambaiev (60’ De Buyser), Sissako (60’ Tambedou), Hubert (60’ Miroshi), Rommens (81’ Hallaert) , Vossen (60’ Braem), Sylla (60’ Gano), Dompé (60’ Sangaré)

Charleroi: Delavallée, Knezevic (46’ Dalle Molle), Wasinski (46’ Denuit), Ozornwafor, Tchatchoua (46’ Lokembo), Morioka (46’ Rousseau), Zaroury (46’ Muland), Heymans (46’ De Neve), Mbenza (46’ Monticelli), Nkuba (46’ Lutte), Descotte (46’ Petkevicius)

Doelpunten: 3’ Morioka 0-1, 55’ Jelle Vossen (penalty) 1-1