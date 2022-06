Boerenprotest breidt zich uit naar ons land: woensdagavond acties op snelwegbruggen

In Nederland worden de boerenprotesten met de dag grimmiger. Woensdagavond werd er ook bij ons actie gevoerd in de provincie Antwerpen. Onder meer op bruggen over de E19 en de E34.

Omstreeks 19.30 uur heeft een dertigtal tractoren zich verzameld in Ravels, in de provincie Antwerpen. Van daaruit zullen ze zich in colonne naar verschillende snelwegbruggen over de E19 en de E34 begeven. Ook op andere plekken in Vlaanderen zullen er gelijkaardige acties plaatsvinden, zegt Danny Hereijgers van de Stuurgroep Vennengebied, die de belangen van familiale landbouwbedrijven in de regio van het Turnhouts Vennengebied behartigt en de actie mee ondersteunt.

Stikstofregeling

Wat de precieze respons zal worden en hoeveel boeren zullen meedoen aan de protestactie is niet duidelijk. “Dat hebben we niet 100 procent in beeld. Het is echter wel duidelijk dat het overal in Vlaanderen zal zijn en dat het niet onopgemerkt zal voorbijgaan”, klinkt het.

De actie roept de boeren op om hun ongenoegen met de stikstofregeling te uiten op snelwegbruggen en weilanden langs de autosnelwegen. Daarbij werd expliciet benadrukt om de hinder voor het wegverkeer tot het minimum te beperken.

Hereijgers benadrukt dat het stikstofakkoord zal leiden tot een slechtere voedselkwaliteit en een hogere prijs voor de consument. “Met de huidige inflatie denk ik niet dat er iemand op nog hogere voedselprijzen zit te wachten”, klinkt het.

Landbouwverenigingen Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat zijn niet bij de actie betrokken.