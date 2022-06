Vakantie gered, want hier zijn herexamens al voorbij zodat alle zesdejaars proclamatie samen kunnen vieren

Elisa (in zwarte jurk) en Manon. — © carlo coppejans

Herexamens nog vóór de grote vakantie. In het Erasmus Atheneum in De Pinte passen ze die tactiek toe voor de zesdejaars zodat ze toch samen kunnen afstuderen. En ook mooi meegenomen: zo is hun vakantie gered. “Rituelen als proclamaties zijn belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool). “Heel mooi als scholen dat iedereen samen willen laten beleven.”