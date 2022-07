Hoe de eerste grote Vlaamse tv-quiz ‘100.000 of niets’ een immense impact had: “De hele buurt kwam kijken toen de vrachtwagen de prijzen leverde”

Ruziënde professoren. Kandidaten die van de trein werden geplukt. En parlementaire tussenkomsten. De impact van de eerste grote Vlaamse tv-quiz, 100.000 of niets, is eind jaren vijftig ­immens. De winnaar kreeg dan ook 100.000 frank aan elektrische toestellen mee naar huis. “De parketboender hebben we een paar jaar geleden als laatste 100.000 of niets-stuk naar het containerpark gebracht”, vertelt de dochter van de eerste winnaar, die in de krant toen omschreven werd als – jawel – “de slimste mens”.