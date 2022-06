In het onderzoek naar de luxehorlogediefstallen van ondernemers Bart Versluys en Miguel Dheedene zijn vier verdachten aangehouden. Er wordt ook onderzocht of er een link is met twee gewelddadige home-invasions in Sint-Amandsberg. “Ik ben zeer blij met de arrestaties en wacht nu op het telefoontje dat ze ook mijn uurwerk terug hebben”, reageert Versluys opgetogen.