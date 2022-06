Seraing versterkt zich met ... Sergio Conceição, zoon van ex-speler Standard

De Portugese rechtsback, geboren op 12 november 1996, speelde vorig seizoen voor Estrela Amadora in de Portugese tweede klasse. Hij ondertekende een contract voor één seizoen bij Seraing.

“Ik werd aangetrokken door de visie die de club voor ogen heeft en het geeft me de kans om te spelen in de hoogste Belgische klasse”, aldus de verdediger. “Dit wordt mijn eerste ervaring als speler in het buitenland. Ik ken de stad goed want ik woonde hier toen ik 14 was en mijn vader uitkwam voor Standard. Ik heb in alle reeksen gespeeld in Portugal en kon er op het hoogste niveau aan de slag, maar ik koos ervoor om hier te komen spelen.”

