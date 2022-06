Man (26) om het leven gekomen bij zwemongeval in Netekanaal

In het Netekanaal ter hoogte van Emblem-beach is woensdagavond een 26-jarige man uit Lier om het leven gekomen. Hij was vanop de brug in het water gesprongen. De politie gaat uit van een ongeval.

Getuigen belden woensdagavond even voor 20 uur naar de hulpdiensten omdat een zwemmer verdwenen was na een sprong in het Netekanaal. Net als verschillende anderen was de jongeman vanop de brug naar Kessel het water in gesprongen. Toen hij niet meer boven water kwam, werden de hulpdiensten opgeroepen.

Verschillende brandweerposten van de zones Rand en Rivierenland kwamen naar Emblem-beach, ter hoogte van de brug, om te zoeken naar de vermiste zwemmer. In de loop van de avond is het lichaam van de man geborgen. “Het gaat om een 26-jarige man uit Lier”, zegt Els Kusters van de politiezone Zara (Zandhoven, Ranst). “Wij gaan uit van een spijtig ongeval.”

Vroeger gold er een gedoogbeleid om te zwemmen ter hoogte van Emblem-beach. Volgens Johan De Ryck (N-VA), burgemeester van Ranst, is dat de laatste jaren niet meer het geval en wordt er wel degelijk gecontroleerd om het zwemverbod te handhaven.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

