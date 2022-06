Groen wil dat scholen opnieuw (warme) maaltijden aanbieden

Het aantal Vlaamse scholen waar de leerlingen ’s middags kunnen blijven eten blijft dalen. In 2015 bood nog 65 procent een maaltijd aan. Vier jaar later was dat nog maar 55 procent, en volgens Groen is het nu minder dan de helft. Tegelijkertijd stijgt de schoolfactuur. Dat is een probleem, zegt covoorzitter Nadia Naji. “Kwetsbare kinderen worden dubbel gestraft.”

Leerlingen met honger hebben het moeilijker om bij de les te blijven. Naji heeft dit in haar kindertijd zelf meegemaakt. “Wij moesten één inkomen verdelen onder vijf mensen. Voor mijn ouders was voedsel de prioriteit. Mijn brooddoos was altijd gevuld, maar ik heb leeftijdsgenoten gezien die met een halve dürüm en een Red Bull naar school kwamen.”

Naji wil dat de Vlaamse overheid meer middelen vrijmaakt om de honger van kansarme leerlingen te stillen. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) moet volgens Naji een budget van 107 miljoen euro vrijmaken om opnieuw maaltijden in te voeren in alle Vlaamse scholen. “Dat is mijn job niet, zei Weyts ooit. Maar dat is zijn job wel”, zegt ze. Naji wil deze maaltijden gratis aanbieden aan kansarme kinderen. Ouders die de schoolrekening wel de baas kunnen, zouden dan een solidariteitsbijdrage moeten betalen.

De praktische uitwerking van het systeem moet nog besproken worden met armoedeorganisaties en sociaal werkers. “We kunnen werken met een geanonimiseerde lunchkaart”, zegt Naji. “Voor kansarme kinderen verschijnt de kost van de maaltijd dan niet op de schoolrekening.”