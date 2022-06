Oekraïense brouwers grappen met nieuw bier over VN

Brouwers Joeri Nazaroek, Igor Chertov en Yuriy Zastavni van de Pravda-brouwerij uit het Oekraïense Lviv hebben een nieuw biermerk in de markt gezet. Het alcoholvrije bier genaamd UN (Unfortunately Non-Alcoholic, ‘jammer genoeg alcoholvrij’) maakt een ludieke zinspeling op de werking van de Verenigde Naties. Het bier wordt opgedragen aan een “gekende internationale organisatie die niet erg succesvol is in het bereiken van de doelen waarvoor het werd gecreëerd”. Daarmee verwijzen ze naar de moeilijkheden die de VN ondervinden bij de oorlog in Oekraïne en in het bewaken van de inter­nationale vrede. (trb)