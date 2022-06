Scholieren geven Weyts goede punten voor inspraak, maar ook een buis

Net als honderdduizenden leerlingen heeft ook Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) op het einde van het schooljaar een rapport gekregen. De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) heeft geen punten gegeven, maar “groeigerichte feedback”. Zo krijgt Weyts een tik op de vingers voor het gebrek aan daadkracht om het welbevinden van leerlingen op te krikken. Ook voor (samen)leven op school scoort de minister ondermaats, wegens onvoldoende aandacht voor de diversiteit op school. “We schrokken erg van jouw uitspraak in de klas omtrent leerlingen met lege brooddozen”, klinkt het. Een verwijzing naar de uitspraak van Weyts in onze krant dat de kerntaak van scholen lesgeven is, niet eten geven.

Voor de drie andere vakken scoort Weyts voldoende tot goed. De scholieren zijn lovend over de inspraak die ze kregen bij het beleid en over de aanpak van de coronacrisis. “Al bij al heb je de storm goed doorstaan. Je bent steeds blijven vechten voor de meest kwetsbare leerlingen. Dat siert je.”