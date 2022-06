Landbouwers in heel Vlaanderen wilden woensdagavond niet alleen minister Zuhal Demir (N-VA), maar ook de consument wakker schudden. Ze benadrukken dat in het kader van het nieuwe stikstofbeleid, voedsel duurder en schaarser zal worden. “Het leeft enorm hard bij ons op het platteland, maar in grootsteden nog niet. Dat willen we veranderen”, klinkt het. Ook in Kinrooi, de woonplaats van kersvers minister van Landbouw Jo Brouns, protesteerden tientallen boeren, vergezeld door familie en hun tractoren. Ook zij deden dat om de zorgen over de toekomst van hun beroep te uiten.