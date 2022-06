De enige uit zijn kleine kring die durfde te getuigen: wie is Cassidy Hutchinson, de vrouw die Trump een uppercut gaf?

Een hoorzitting in het Witte Huis van twee uur, live op televisie. Meer had de amper 26-jarige Cassidy Hutchinson niet nodig om een bekende Amerikaan te worden. Als enige uit de kleine kring rond oud-president Trump durfde ze te getuigen over wat zich op 6 januari 2021 afspeelde voor en tijdens de raid op het Capitool. Haar verhaal over de tierende, irrationele en agressieve Trump was ontluisterend. Ze wordt nu al vergeleken met John Dean, de Witte Huis-medewerker die president Richard Nixon in 1973 de genadeslag gaf.