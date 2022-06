Horeca Vlaanderen: “Overal witte kassa in ruil voor 6 procent btw op frisdrank”

De steunmaatregelen van de overheid hebben de horeca tijdens corona gered, erkent Horeca Vlaanderen. Maar vandaag verkeert de sector opnieuw in de situatie voor corona, ook toen al weinig rooskleurig.

Het personeelstekort is door een grote uitstroom enkel nog verergerd, en de loonkost per eenheid product ligt nog steeds gemiddeld 10 procent hoger dan het gemiddelde over alle sectoren, zegt topman Matthias De Caluwe. “Daar komen de gekende uitdagingen van exploderende voedings- en energieprijzen bij. En in januari wacht ons een enorme loonindexatie van naar schatting 8 à 9 procent. Horeca-ondernemers maken zich terecht grote zorgen.”

Daarom komt Horeca Vlaanderen met een “hervormingsplan” dat de sector structureel sterker moet maken. Meest in het oog springend is de vraag voor een blijvende btw-verlaging op de verkoop van álle niet-alcoholische dranken, van 21 naar 6 procent.

Ook in bruin café witte kassa

De ingreep zou de schatkist zowat 257 miljoen euro per jaar kosten. Als “tegenprestatie” schaart de federatie zich voor het eerst achter de invoering van de witte kassa voor alle horecagelegenheden - ook in het bruine café dat minder dan 25.000 euro jaaromzet uit de verkoop van voeding haalt en nu is vrijgesteld.

Volgens berekeningen van de sector zou een grotere officiële omzet van 4 procent dankzij die witte kassa goed zijn voor een bonus van 157 miljoen aan btw, vennootschapsbelasting, RSZ, extra jobs, enzovoort.