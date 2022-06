VN-Veiligheidsraad verlengt vredesmissie in Mali met een jaar

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de vredesmissie van de VN in Mali (Minusma) met een jaar verlengd. Dertien van de vijftien leden van de Veiligheidsraad stemden voor de verlenging, enkel China en Rusland onthielden zich.

De missie bestaat uit een troepenmacht van bijna 14.000 blauwhelmen, uit burgers die humanitaire hulp verlenen en helpen de democratie in het land op te bouwen, en uit politieagenten die hun Malinese collega’s trainen. Ook België neemt deel aan de missie.

De relatie tussen de VN en de Malinese regering is echter gespannen sinds het leger in 2020 de macht greep in het land. Delen van het luchtruim zijn voor de VN-missie afgesloten en het regime verhindert de Minusma-missie om onderzoek te doen naar meldingen van mensenrechtenschendingen. Mali verklaarde nu ook dat het de VN geen toegang kan garanderen om onderzoek te doen naar die meldingen.

Bovendien haalde de regering het omstreden Russische huurlingenbedrijf Wagner Group binnen om het Malinese leger te trainen.

Terugtrekking

De beslissing van de VN om de missie te verlengen zou Europese landen kunnen aanzetten om de missie te verlaten, zegt een diplomaat die anoniem wenst te blijven. “Dat is een risico”, zegt hij. De missie die in 2013 werd opgestart is vandaag de dodelijkste missie van de VN-blauwhelmen.

Wegens de tegenwerking door het militaire regime trekt Frankrijk momenteel zijn troepen terug uit Mali. Daardoor zal Minusma vanaf september veel gevechtskracht tekortkomen.