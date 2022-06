VS koopt 105 miljoen dosissen van Pfizer-vaccin voor de herfst

Volgens Pfizer-topman Albert Bourla zitten in de bestelling ook vaccins die speciaal zijn ontwikkeld om te beschermen tegen de omikronvariant van het virus, zoals een expertenpanel dinsdag aan de overheid had aangeraden.

De leveringen zouden tegen het einde van de zomer starten, melden de bedrijven. In het contract dat werd afgesloten met de Amerikaanse ministeries van Defensie en Gezondheid, zit ook een optie om tot 300 miljoen dosissen aan te kopen.

Gratis vaccins

“De Biden-Harris-administratie is vastberaden om al het mogelijke te doen om vaccins gratis en ruim toegankelijk te maken voor de Amerikanen, en dit is een belangrijke stap om ons voor te bereiden op de herfst”, aldus minister van Gezondheid Xavier Becerra in een persbericht.

President Joe Biden heeft aan het Congres gevraagd om een nieuw financieringspakket goed te keuren in de strijd tegen de pandemie, ter waarde van 23,5 miljard dollar. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Het Witte Huis gaf eerder al aan dat het niet mogelijk zal blijven om gratis vaccins aan te bieden aan de mensen die het meeste risico lopen indien er geen extra middelen komen.