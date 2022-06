Russische aanval op theater Marioepol “duidelijke oorlogsmisdaad” volgens Amnesty International

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International voerde uitgebreid onderzoek naar de dodelijke aanval op het theater in Marioepol. Bij een bombardement op het gebouw in maart vielen volgens autoriteiten minstens driehonderd doden. Amnesty International noemt die aanval nu in een nieuw rapport “een opzettelijke aanval op een burgerdoelwit, en dus een duidelijke oorlogsmisdaad”.

In het Drama Theater in Marioepol schuilden op 16 maart zo’n 1.000 tot 1.200 burgers toen het getroffen werd door een Russische luchtaanval. Volgens de autoriteiten – die zich baseerden op getuigenissen – kwamen minstens 300 mensen om. Amnesty International meent dat bij de aanval minstens 12 mensen om het leven kwamen en waarschijnlijk nog veel meer. Het gaat uit van die lagere schatting omdat grote aantallen mensen het theater in de twee dagen voorafgaand aan de aanval hadden verlaten. Of omdat de meeste achterblijvers zich bevonden in de kelder van het theater of in andere ruimtes die beschermd waren tegen de volle kracht van de ontploffing.

Over dat bombardement in de Zuid-Oekraïense stad heeft de mensenrechtenorganisatie nu een rapport uit. In ‘Children’: The Attack on the Donetsk Regional Academic Drama Theatre in Mariupol, Ukraine heeft Amnesty International het over “hoe het Russische leger wellicht doelbewust het theater heeft aangevallen terwijl het wist dat honderden burgers zich daar schuilhielden. Dat maakt de aanval een duidelijke oorlogsmisdaad.”

500 kg bommen

Dat stelt de organisatie nadat het Crisis Response team tientallen overlevenden interviewde en uitgebreid digitaal bewijsmateriaal verzamelde. Het onderzocht verschillende alternatieve theorieën over wie verantwoordelijk was voor de aanval, en welke wapens mogelijk zijn gebruikt. Op basis van het beschikbare betrouwbare bewijsmateriaal kwam het onderzoek uiteindelijk tot de conclusie dat een opzettelijke luchtaanval gericht op een burgerdoelwit de meest plausibele verklaring was.

“Na maanden van rigoureus onderzoek, analyse van satellietbeelden en interviews met tientallen getuigen, hebben we geconcludeerd dat de aanval een duidelijke oorlogsmisdaad was, gepleegd door Russische strijdkrachten,” zegt secretaris-generaal Agnès Callamard. Volgens wiskundige modellen die de organisatie raadpleegde, werden daarbij twee 500 kg bommen gebruikt die dicht bij elkaar insloegen en gelijktijdig ontploften.

“Bij deze genadeloze aanval zijn veel mensen gewond geraakt en gedood. Hun dood werd wellicht veroorzaakt doordat Russische troepen doelbewust Oekraïense burgers als doelwit namen.”

“Het Internationaal Strafhof, en alle anderen die jurisdictie hebben over misdaden begaan tijdens dit conflict, moeten deze aanval onderzoeken als een oorlogsmisdaad.” Amnesty International eist dat alle verantwoordelijken ter verantwoording moeten worden geroepen voor het veroorzaken van een dergelijke dood en vernieling.

