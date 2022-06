Waarom Canadees radiostation nummer van ‘Rage against the machine’ non-stop speelt

Al bijna een hele dag speelt een Canadees radiostation één nummer van Rage Against the Machine opnieuw en opnieuw. Een verklaring voor het non-stop nummer is er momenteel nog niet, al zou het ontslag van enkele dj’s er mogelijk voor iets tussen zitten.

Op woensdagochtend begonnen ze er bij het Canadese radiostation Kiss Radio 104.9 FM mee. Killing in the Name of van de band Rage Against the Machine werd opgezet en niet meer afgezet. Al uren en uren speelt het nummer. Donderdagochtend (Belgische tijd) kon je nog steeds hetzelfde nummer horen op de radiozender. En de reden waarom iets niet geheel duidelijk.

In lokale media wordt gespeculeerd dat het iets te maken zou hebben met het ontslag van enkele radiodj’s. Zij werkten er al vijf jaar, maar moesten plots vertrekken. “KiSS is aan het veranderen en helaas kregen we te horen dat we geen deel meer zullen uitmaken van dit nieuwe hoofdstuk,” zeiden de presentatoren tijdens hun laatste uitzending. “Het komt met gemengde gevoelens, zoals je waarschijnlijk wel kunt horen.” Killing in the Name of zou volgens twitteraars en lokale media daarom als protestlied gebruikt worden tegen de wijzigingen.

De Vancouver Sun suggereert ook dat het non-stop draaien van Rage Against the Machine iets zou kunnen te maken hebben met het format van de radio dat zal veranderen. Zo verwijzen ze naar een radiostation in Milwaukee in 1992. Zij draaiden REM It’s the End of the World een heel weekend lang voordat de zender zou switchen naar een hard rock-format.

