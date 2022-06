Verenigd Koninkrijk verdubbelt militaire hulp aan Oekraïne, om gebieden te heroveren

De totale militaire hulp aan Kiev komt zo op 2,3 miljard pond, meldt Downing Street in een persbericht. De aanzienlijke verhoging is een “nieuwe fase” in de steun vanuit het Westen die ervoor moet zorgen dat het Oekraïense leger tegenoffensieven kan starten tegen Rusland om gebieden te heroveren.

“Aangezien Poetin er niet in slaagt om de successen te behalen die hij had gepland en gehoopt en dat de zinloosheid van deze oorlog voor iedereen duidelijk wordt, worden zijn aanvallen tegen het Oekraïense volk steeds barbaarser”, aldus premier Boris Johnson in het persbericht. “De Britse wapens, uitrusting en opleidingen transformeren de Oekraïense verdediging tegen deze aanval. En we blijven pal achter het Oekraïense volk staan zodat Poetin faalt in Oekraïne.”

Vitale uitrusting

De bijkomende hulp bestaat uit “gesofisticeerde luchtafweersystemen, onbemande luchtapparatuur, innovatieve elektronische apparatuur en duizenden stuks vitale uitrusting voor de Oekraïense soldaten”, klinkt het.

Het VK was een van de eerste landen die dodelijke wapens leverde aan Kiev, met name meer dan 5.000 antitankraketten. Londen heeft de militaire steun ondertussen aanzienlijk opgetrokken en biedt ook opleidingen aan Oekraïense soldaten.