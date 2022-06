Kalmthout

De 25-jarige Maria Nuijten (25) uit Kalmthout heeft net een nieuwe job als apotheekassistente, maar echt gelukkig is ze niet. De RVA en de Vlaamse Gemeenschap vorderen 3.000 euro aan premies terug. “Ik wilde nog een weekje gaan helpen in het woon-zorgcentrum waar ik vroeger werkte, maar dat had ik beter niet gedaan.”