Buckingham Palace houdt rapport naar pestgedrag van Meghan Markle achter gesloten deuren

Nadat de Britse krant The Times een e-mail had gelekt waaruit bleek dat twee personeelsleden van Buckingham Palace ontslag hadden genomen omdat ze gepest werden, startte het paleis in maart 2021 een onafhankelijk onderzoek. De beschuldigingen werden geuit aan het adres van Meghan Markle, de echtgenote van prins Harry. Zij zou twee persoonlijke assistenten weggepest hebben en personeelsleden op verschillende gelegenheden “vernederd hebben.”

Toen het onderzoek gelanceerd werd, maakte Buckingham Palace bekend dat ze veranderingen in beleid zouden bekendmaken bij de publicatie van de jaarrekeningen van het paleis. Maar nu die op tafel liggen, blijkt er geen info beschikbaar te zijn over het onderzoek.

Volgens het paleis zouden er wel aanpassingen aan het beleid gebeurd zijn, maar welke dat zijn, willen ze niet meedelen. “HR-aangelegenheden waarbij personen betrokken zijn, zijn privé en de personen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, hebben dat op die basis gedaan, en hebben derhalve recht op vertrouwelijkheid met betrekking tot de besprekingen die hebben plaatsgevonden, en wat er is gezegd”, klonk het bij het paleis.

