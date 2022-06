Nederlandse douane ontdekt echte ijsbeer in postpakket: “Compleet met kop en poten”

De Nederlandse douane heeft recent een echte ijsbeer gevonden in een pakket dat ze ontvingen via een postbedrijf. Dat melden ze op Facebook.

De Douane schrijft op Facebook: “We hebben kortgeleden een ijskoude en treurige ontdekking gedaan. (...) Toen we het pakket voorzichtig openden, ontdekten we een grote witte vacht compleet met kop en poten. Dit bleek van een echte ijsbeer te zijn, ook bekend als Ursus Maritimus. We hebben de ijsbeer direct in beslag genomen.”

Het pakket is volgens een woordvoerder van de Douane al in november 2021 ontdekt, maar vanwege het onderzoek nu pas gemeld. “Het zou van Nederland naar Italië gestuurd worden, maar we hebben het op tijd kunnen onderscheppen”, aldus de woordvoerder.

Waar het pakket is onderzocht, is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekendgemaakt wie de afzender is of wie het pakket had moeten ontvangen.