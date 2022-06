10 jaar cel voor kopstuk (26) van drugsbende die miljoenen verdiende, maar van ‘Piwi’ ontbreekt elk spoor

Tegen Zakaria ‘Piwi’ E.K. was twaalf jaar cel gevorderd omdat hij twaalf uithalingen georganiseerd zou hebben. Daarvoor werden de ’reefermannen’ van het containerdepot Medrepair in de haven ingeschakeld. Kopstuk Piwi kreeg uiteindelijk tien jaar cel en een zware boete, het verbeurd te verklaren crimineel vermogen wordt voor hem op 5 miljoen euro geschat.

25 andere verdachten kregen straffen van 1 tot 8 jaar cel, ook tegen hen werden zware verbeurdverklaringen uitgesproken, tot 2,5 miljoen euro voor de ‘luitenanten’ van Piwi.

Het parket vorderde na de uitspraak de onmiddellijke aanhouding van een heleboel verdachten, onder wie Zakaria ‘Piwi’. Bij Piwi vielen de speurders van de federale gerechtelijke politie woensdag nog binnen in een nieuw onderzoek over de invoer van bijna 7 ton cocaïne. “Hij was niet thuis en ook al zijn kledij was verdwenen, het lijkt erop dat hij gevlucht is”, aldus de procureur. Volgens de advocaat van Piwi, mr. Frank Scheerlinck, was de uitspraak van de procureur een grove schending van het geheim van het onderzoek. De rechtbank sprak de onmiddellijke aanhouding uit.

In het nieuwe dossier wordt Piwi opnieuw gezien als het kopstuk. Uit berichten uit de gekraakte applicatie Sky ECC bleek dat hij de touwtjes in handen hield. “De 26-jarige hoofdverdachte heeft alle informatie rond de partijen verdovende middelen. Hij kan rekenen op de hulp van zijn broer (38) en neef (29)”, zei parketwoordvoerder Kristof Aerts woensdag. “De organisatie kon ook beroep doen op de hand- en spandiensten die geleverd werden door mensen die in de haven werkzaam zijn of waren.”

Een andere verdachte in het dossier Medrepair kon gisteren wel aangetroffen worden. Filal T. wordt donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In de zaak-Medrepair kreeg Taibi donderdag 6 jaar cel. (sare)