Israëlische parlementsleden stemmen voor ontbinding parlement, verkiezingen op 1 november

Van de 120 parlementsleden stemden er 92 voor de ontbinding van het parlement. Zo kan minister van Buitenlandse Zaken Yaïr Lapid vrijdag ook Naftali Bennett opvolgen als eerste minister.

De achtpartijenregering van Bennett heeft maar één jaar standgehouden. Bennett en Lapid brachten in juni 2021 een regeringscoalitie op de been die uniek was in de geschiedenis van Israël. In de coalitie zaten zowel rechtse, linkse als centrumpartijen, en voor het eerst ook een Arabische partij. Er kwam zo een einde aan twaalf jaar bestuur onder leiding van Benjamin Netanyahu, de leider van de rechtse Likoedpartij.