Rock Werchter krijgt kletsnatte start: hevige regenval voorspeld in hele land, ook onweer mogelijk op sommige plaatsen

Vandaag trekt een golvende regenzone traag van west naar oost over het land. Het KMI verwacht zo’n 20 liter neerslag per vierkante meter in zes uur tijd. In het oosten - en vooral dan in de provincies Limburg, Luik en Luxemburg - wordt de neerslag buiig en intenser met kans op onweer. Daar is zo’n 10 l/m2 in 1 uur mogelijk, aldus het weerinstituut. In alle provincies geldt code geel tussen donderdag 12 uur en middernacht.

Vrijdag stroomt koelere zeelucht over ons land en is de atmosfeer nog licht onstabiel. We krijgen een afwisseling van brede opklaringen en wolkenvelden met plaatselijk nog kans op enkele buitjes. De maxima liggen tussen 17 of 18 graden op de Ardense hoogten en 21 of 22 graden in de Kempen. De wind waait matig uit het westen tot zuidwesten. Aan zee wordt de wind vrij krachtig met windstoten tot 55 km/u.

Zaterdag zorgt een hogedrukgebied boven Midden-Europa voor de aanvoer van zachtere lucht uit het zuiden naar onze streken. Hierdoor klimt het kwik naar waarden tussen 20 of 21 graden in de Ardennen en aan zee en 23 of 24 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De dag start zonnig, maar in de loop van de dag ontstaan er wolkenvelden vanaf het zuidwesten, maar tegen de avond verdwijnen de wolken alweer. De wind is zwak tot soms matig uit het zuiden. Aan zee ontstaat er in de loop van de namiddag een zeebries uit het noordwesten.

Zondag bereikt, na een zonnige ochtend, een zeer zwakke Atlantische storing ons land vanaf het noordwesten, waardoor er tijdelijk wat meer wolkenvelden ontstaan waaruit in de Kuststreek mogelijk wat druppels vallen. Over het zuidoosten is het zonniger. We halen maxima van 20 of 21 graden aan zee tot 25 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De zwakke tot matige westen- tot zuidwestenwind ruimt naar het westen tot noordwesten.

Volgende week maandag ligt ons land aan de rand van een Atlantisch hogedrukgebied en stroomt zeelucht over ons heen. Zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft vaak droog met kans op een lokaal buitje. De maxima liggen rond 19 of 20 graden in de Ardennen en aan zee en tussen 21 en 24 graden elders.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met zon en wolken. Het blijft vaak droog, maar plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De maxima liggen rond 18 of 19 graden aan zee en tussen 20 en 24 graden elders.

Woensdag verandert het weerbeeld weinig. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog maar het wordt frisser bij maxima van 17 of 18 graden in de Ardennen tot 21 of 22 graden in Belgisch Lotharingen bij een matige noordenwind.