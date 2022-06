Xi Jinping in Hongkong voor viering 25 jaar machtsoverdracht aan China

Sinds de teruggave aan China op 1 juli 1997 moest Hongkong eigenlijk geregeerd worden onder het principe “één land, twee systemen”. De zeven miljoen Hongkongers kregen toen ook de toezegging, tot 2047 van een “hoge mate aan autonomie” en veel politieke vrijheden te kunnen genieten. Als reactie op de aanhoudende protesten tegen de regering voerde Peking twee jaar geleden echter een strenge veiligheidswet in de financiële metropool in en sloeg de democratische beweging neer.

Kort na zijn aankomst donderdag zei Xi dat het “één land, twee systemen”-principe altijd goed heeft gewerkt en dat het de toekomst van China is. “Na de storm is Hongkong herboren met vuur en een enorme vitaliteit”, luidde het. Donderdagavond staat een banket op het programma met Carrie Lam, de uittredende leider van Hongkong. Vrijdag zal hij de beëdiging bijwonen van John Lee, de nieuwe leider van Hongkong.

Zoals de South China Morning Post berichtte, zal de Chinese president de nacht waarschijnlijk niet in Hongkong doorbrengen, maar in het nabijgelegen Chinese Shenzhen, om vrijdag dan weer terug te keren naar Hongkong. Om Xi tegen een mogelijke coronabesmetting te beschermen, moesten in aanloop naar de feestelijkheden zo’n 3.000 gasten in quarantaine gaan.