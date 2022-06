Bijna een jaar na de vreselijke overstromingen in Wallonië hebben enkele bewoners van Pepinster een brief van de gemeente ontvangen waar ze even van moeten bekomen. Hun woningen liggen in risicogebied en worden gesloopt. “Al die renovatiewerken na het noodweer zijn dus voor niets geweest”, zegt Jean Charette (74). Hij liet dit jaar onder meer een nieuwe keuken installeren.