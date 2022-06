Standbeeld van generaal Emile Storms weggehaald in Elsene: “Iemand die hoofden afhakte, hoort hier niet meer thuis”

Het standbeeld van luitenant-generaal Emile Storms - een van de Belgen die van koning Leopold II de taak kreeg om Congo in de negentiende eeuw te koloniseren - is donderdag weggehaald. De buste stond op een sokkel in het de Meeûssquare in Elsene en werd vaak met verf beklad.

Sinds Christophe Doulkeridis (Ecolo) in 2018 in het burgemeesterambt trad, maakte hij zijn intentie duidelijk om het beeld, een kopie van het marmeren origineel uit 1906 van Marnix D’Haveloose, te verwijderen. De plannen raakten in een stroomversnelling door de Black Lives Matter-protesten.

“Het zou een vergissing zijn om alles te verwijderen, maar het zou ook een vergissing zijn om niets te verwijderen”, aldus de burgemeester. “Hier hebben we ervoor gekozen om de buste te verwijderen van iemand die bekendstond voor zijn barbaarsheid, iemand die hoofden afhakte. De buste hoort niet meer thuis op het voetstuk waarop ze werd geplaatst”, aldus Doulkeridis.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Museum van Elsene hebben aangeboden om het standbeeld te ontvangen en in zijn historische context te plaatsen. In afwachting van een beslissing, zal het door de gemeente in bewaring worden gehouden.