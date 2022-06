Welke coronaregels gelden als je zelf positief test, of iemand uit je omgeving? En kan je je festivaltickets terugbetaald krijgen?

Wat als ik besmet ben met het coronavirus?

Je blijft dan minstens 7 dagen in thuisisolatie en eventueel langer als de symptomen aanhouden. Wie na een week klachtenvrij is, moet nog drie dagen waakzaam zijn. Dat kan door een mondmasker te dragen en contacten te beperken. Thuisisolatie en de drie dagen nadien betekenen dat reizen en festivals bezoeken onmogelijk worden.

Krijg ik tickets terugbetaald?

Experten adviseren festivalgangers om een zelftest af te nemen voor ze de weide opgaan. Maar wie positief test, hoeft niet te rekenen op een compensatie. De organisatie van Rock Werchter wijst op de mogelijkheid van doorverkoop van tickets. Occasioneel kan en mag dat. Volgens consumentenorganisatie Test Aankoop heeft wie besmet raakt, vooral “brute pech”. Alleen wie vouchers uit 2020 gebruikte, toen uitgereikt bij geannuleerde evenementen, heeft een waterkans. “Daar is afgesproken dat terugbetaling mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Dan moet je argumenteren dat een positieve PCR-test zo’n uitzonderlijk geval is”, zegt woordvoerder Simon November. Garantie op succes is er niet.

Wat als een vriend of familielid ziek is?

Dan probeer je contact met die persoon zo goed mogelijk te beperken. Quarantaineregels voor hoogrisicocontacten zijn er niet meer. Zolang je zelf niet positief test, gelden er geen beperkende maatregelen. Een week lang contacten beperken, wordt wel geadviseerd.

Kan ik nog een boosterprik krijgen?

Ja. Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert aan wie nog geen derde prik heeft gehaald om dat alsnog te doen alvorens op vakantie te vertrekken. Een kwart van de gevaccineerden heeft dat nog niet gedaan.

Voor 80-plussers en personen met een verlaagde immuniteit loopt de campagne voor de vierde prik. Risicopatiënten die die tweede booster nog niet haalden, ontvingen een herinneringsbrief. Door de stijgende coronacijfers neemt het risico op een mogelijk ernstige infectie toe.

Ook een eerste prik is nog steeds mogelijk. Daarvoor moet je contact op te nemen met het vaccinatiecentrum.