Jongen (5) zwaargewond na val door glazen dak, bezoekers pitazaak getuige van ongeval: “Het was precies als in een film”

Een vijfjarige jongen is woensdagavond door een glazen dak van een huurwoning in de Onze-Lieve-Vrouwestraat gevallen. Hij werd zwaargewond maar is niet in levensgevaar.

In het appartement op de derde verdieping woont een Ethiopische mama met haar baby en een 5-jarig zoontje. Terwijl de mama even naar de baby was gaan kijken, kroop het zoontje op het terras. Vermoedelijk probeerde het jongetje een bal te pakken die op een glazen dak lag. Het kind viel echter door het dak. De jongen belandde op de eerste verdieping, liep zware verwondingen op aan de benen maar is niet in levensgevaar.

Bezoekers van de Pita Pyramide in de Onze-Lieve-Vrouwstraat die op het terras zaten, waren getuige van het voorval omstreeks 22.30 uur. Getuige O. : “Het moest een leuke avond worden en we waren met vrienden met een aperitiefje aan het wachten tot we onze maaltijd kregen. Plots hoorden we getier en geschreeuw. In welke film zijn we nu terechtgekomen, keken we elkaar aan. Het ging er heel heftig aan toe.” (Lees verder onder de foto)

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. — © IF

Plots stormde iemand vanuit één van de appartementen naar buiten en vroeg hij de hulpdiensten te bellen. O: “Anderen droegen het kind bebloed uit de deuropening. Het zag er erg uit. Uit het appartementsgebouw kwamen ondertussen wel tien personen. Het leek erop dat sommigen niet beseften hoe erg de situatie was.”

Eerste zorgen toegediend

Een voormalige brandweerman diende de eerste zorgen toe in afwachting van de komst van de mugdienst. Sommige buren zijn niet te spreken over wat er boven het restaurant allemaal gebeurt. Er zijn al diverse vechtpartijen geweest in de buurt. Een buur: “Zeker naar de avond toe gebeuren hier al eens dingen die de wenkbrauwen doen fronsen. Een aantal van de huurders zijn bij de politie zeker geen onbekenden.”

De appartementen bevinden zich boven het restaurant Pita Pyramide, maar de zaakvoerder heeft niets met de huurders ervan te maken.