HET PUNT VAN VAN IMPE. “Leg de aspirientjes maar al klaar: met de nieuwe CD&V is regeren niet makkelijker geworden”

Hij toverde met Nicole De Moor een konijn uit zijn hoed, gaf een scherpe speech in Plopsaland en heeft zijn troepen op één lijn. Sammy Mahdi nam een vliegende start als nieuwe voorzitter van CD&V. Maar waar de partij nu echt naartoe gaat, is nog niet duidelijk. “Termen als rentmeesterschap, personalisme,...: daar fronst de man in de straat eens de wenkbrauwen bij”, klinkt het in de nieuwe aflevering van Het Punt van Van Impe. Verder hebben we het over abortuswetten in de VS - “er zijn geruchten dat Trump zelf twijfelt of dit wel een goeie zet is”. En over de VRT, waar er nog altijd een opvallende loonkloof gaapt tussen mannen en vrouwen.